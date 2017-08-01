Сергей Гуренко о матче с АЕК: «Отступать нам некуда. В этом плане психологический момент на нашей стороне»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча с АЕК в рамках квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Tribuna.com Сергей Мельник.

– Первый тайм мы проиграли 2:0. Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы отыграться. Я уверен, что мы создадим и два момента, и более – у нас будет шанс забить. Важную роль должна сыграть реализация и то, как ребята выполнят тренерскую установку и воплотят наши идеи в жизнь. Отступать нам некуда. В этом плане психологический момент на нашей стороне. Плюс наши болельщики и родные стены должны нам помочь.

– В первом матче в «Динамо» практически не было моментов. Это объясняется сугубо силой противника?

– Я считаю, что ряд ребят выпало. В атаке мы сыграли ниже своих возможностей.

– Что будет приоритетнее в начале матча: сохранить ворота сухими или сделать акцент на атаку?

– Нам нужно делать акцент на атаку, забивать и потом уже смотреть по обстоятельствам.

– Как отреагировало руководство на поражение 2:0?

– Как отреагировало? Рановато вы задаете этот вопрос. У нас еще вторая игра. Спросите после нее.

– В каком состоянии сейчас игроки? Есть ли повреждения, травмы?

– Нет, сейчас все пребывают в боевом духе, рвутся в игру. Повреждений нет. Капленко уже восстановился после полученной с «Крумкачамі» травмы. Конечно, он еще не в оптимальных кондициях. Я думаю, сейчас мы обладаем достаточным количеством игроков, чтобы играть на два фронта, – сказал Гуренко.