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Солодовников подписал контракт с «Лидой»
02.08.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Сергей Солодовников подписал официально стал главным тренером «Лиды».
Специалист уже с начала текущей недели приступил к тренировочному процессу. Под его руководством команда готовится к ближайшему матчу со «Смолевичами-СТИ», которая пройдет 5 августа. Начало – в 18.00.
Ранее Солодовников работал в структуре «Немана».
Фото: официальный сайт «Лиды»
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Белорусский тренер Сергей Солодовников подписал официально стал главным тренером «Лиды».
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