Солодовников подписал контракт с «Лидой»

Белорусский тренер Сергей Солодовников подписал официально стал главным тренером «Лиды».

Специалист уже с начала текущей недели приступил к тренировочному процессу. Под его руководством команда готовится к ближайшему матчу со «Смолевичами-СТИ», которая пройдет 5 августа. Начало – в 18.00.

Ранее Солодовников работал в структуре «Немана».





Фото: официальный сайт «Лиды»