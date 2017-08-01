ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солодовников подписал контракт с «Лидой»

02.08.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский тренер Сергей Солодовников подписал официально стал главным тренером «Лиды».

Специалист уже с начала текущей недели приступил к тренировочному процессу. Под его руководством команда готовится к ближайшему матчу со «Смолевичами-СТИ», которая пройдет 5 августа. Начало – в 18.00.

Ранее Солодовников работал в структуре «Немана».

Солодовников подписал контракт с «Лидой»

Фото: официальный сайт «Лиды»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тренер Сергей Солодовников подписал официально стал главным тренером «Лиды».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Евгений Яблонский: «Славия» – команда среднего уровня. Не надо ее бояться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика