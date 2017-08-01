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Руководитель пресс-службы СБР: «Sports.ru – безответственная публичная среда»
02.08.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов прокомментировал решение Министерства спорта России присвоить отбывшим дисквалификацию за допинг Ирине Старых и Александру Логинову звание заслуженных мастеров спорта.
«Для Sports.ru я вообще не даю официальных комментариев, потому как странно было бы – мы на разном поле работаем. Мы – официальный спортивный союз и официальное СМИ. Они – суть безответственная публичная среда – «торговцы с Сухаревки виновные будут строго наказаны».
Как недоучившийся до красного диплома студент юрфака РУДН вспомню одно из ключевых постулатов права – закон обратной силы не имеет. В данном случае его хватает за глаза и за уши.
Если свяжетесь с правовым отделом Минспорта, они вам произнесут что-нибудь в духе моего тезиса и будут совершенно правы! В ином случае Мигеля, скажем, Индурайна следовало бы лишить побед на «Тур де Франс» за ЭПО, но... испанцу свезло с нумерацией документов», – сказал Бойцов.
Согласно приказу Минспорта «Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий» ведомство могло не присуждать Старых и Логинову звания, так как оба имели дисквалификации. Старых за употребление запрещенных препаратов была отстранена от соревнований на три года, Логинов – на два.
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Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов прокомментировал решение Министерства спорта России присвоить отбывшим...
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