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Лига чемпионов. Киевское «Динамо» против «Янг Бойз», ЦСКА – АЕК и другие матчи

02.08.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с «Янг Бойз», ЦСКА – с АЕКом, а «Ницца» встретится с «Аяксом».

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

ЦСКА Россия – АЕК Греция 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 20.00, «ЦСКА»
Онлайн матча
ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Васин, Вернблум, Дзагоев, Головин, Фернандес, Чалов, Витиньо.
АЕКАнестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Чигринский, Манталос, Юханссон, Ливая, Симойнш, Клонаридис, Бакакис.

Первый матч: 2:0

Янг Бойз Швейцария – Динамо Киев Украина
Дата проведения
2 августа, 21.15, «Стад де Сюисс»
Онлайн матча

Первый матч: 1:3

АПОЭЛ Кипр – Вииторул Румыния 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 августа, 20.00, «Нео ГСП»
Онлайн матча
АПОЭЛВатерман, Руэда, Лаго, Миланов, Карлао, Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Бертольо, Вандер, де Камарго.
ВииторулРымничану, Константин, Неделку, Боли, Дани Лопес, Цыру, Кицу, Бензар, Чикылдэу, Коман, Ганя.

Первый матч: 0:1

Истанбул Турция – Брюгге Бельгия
Дата проведения
2 августа, 20.45, «Башакшехир»
Онлайн матча
ИстанбулБабаджан, Епуряну, Клиши, Кайсара, Аттама, Текдемир, Белезоглу, Моссоро, Вишча, Элиа, Адебайор.
БрюггеХорват, Энгельс, Денсвил, Туба, Мехеле, Накамба, Вормер, Рафаелов, Паласиос, Бонавентуре, Воссен.

Первый матч: 3:3

Виктория Пльзень Чехия – Стяуа Румыния
Дата проведения
2 августа, 21.15, «Доосан-Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 2:2

Хафнарфьордур Исландия – Марибор Словения
Дата проведения
2 августа, 21.30, «Каплакрикаволлюр»
Онлайн матча

Первый матч: 0:1

Лудогорец Болгария – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
2 августа, 21.30, «Лудогорец Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 0:2

Русенборг Норвегия – Селтик Шотландия
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Леркендаль»
Онлайн матча

Первый матч: 0:0

Аякс Голландия – Ницца Франция
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Амстердам Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:1

Риека Хорватия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
2 августа, 21.45, «ХНК Риека»
Онлайн матча

Первый матч: 1:1

Легия Польша – Астана Казахстан
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Стадион Войска Польского»
Онлайн матча

Первый матч: 1:3

Олимпиакос Греция – Партизан Сербия
Дата проведения
2 августа, 21.45, «Георгиос Караискакис»
Онлайн матча

Первый матч: 3:1

Шериф Молдова – Карабах Азербайджан 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
1 августа, 20.00, «Шериф»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 45 Ндлову, 0:2 – 86 Мичел, 1:2 – 90, пенальти Бадибанга.
ШерифМикулич, Посмак, Раку, Сушич, Виктор, де Нойер (Мугоша, 61), Кристиано, Баяла, Брезовец (Балима, 85), Бадибанга, Домашкан.
КарабахШехич, Аголи, Садыгов, Медведев (Жезничак, 31), Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов (Исмаилов, 60), Ндлову (Рамазанов, 89).
Предупреждения:
Герье (28), Мичел (35), Посмак (37), Домашкан (44), Брезовец (47), Шехич (57), Аголи (73), Садыгов (90).

Первый матч: 0:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Лиги чемпионов

 
 
Ссылка на источник 68
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с «Янг Бойз», ЦСКА – с АЕКом, а «Ницца» встретится с «Аяксом».

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