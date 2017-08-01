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Лига чемпионов. Киевское «Динамо» против «Янг Бойз», ЦСКА – АЕК и другие матчи
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с «Янг Бойз», ЦСКА – с АЕКом, а «Ницца» встретится с «Аяксом».
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
-
2 августа, 20.00, «ЦСКА»
ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Березуцкий, Щенников, Васин, Вернблум, Дзагоев, Головин, Фернандес, Чалов, Витиньо.
АЕК –
Анестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Чигринский, Манталос, Юханссон, Ливая, Симойнш, Клонаридис, Бакакис.
Первый матч: 2:0
Первый матч: 1:3
- Дата проведения
-
2 августа, 20.00, «Нео ГСП»
АПОЭЛ –
Ватерман, Руэда, Лаго, Миланов, Карлао, Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Бертольо, Вандер, де Камарго.
Вииторул –
Рымничану, Константин, Неделку, Боли, Дани Лопес, Цыру, Кицу, Бензар, Чикылдэу, Коман, Ганя.
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
-
2 августа, 20.45, «Башакшехир»
Истанбул –
Бабаджан, Епуряну, Клиши, Кайсара, Аттама, Текдемир, Белезоглу, Моссоро, Вишча, Элиа, Адебайор.
Брюгге –
Хорват, Энгельс, Денсвил, Туба, Мехеле, Накамба, Вормер, Рафаелов, Паласиос, Бонавентуре, Воссен.
Первый матч: 3:3
Первый матч: 2:2
Первый матч: 0:1
Первый матч: 0:2
Первый матч: 0:0
Первый матч: 1:1
Первый матч: 1:1
Первый матч: 1:3
Первый матч: 3:1
- Дата проведения
-
1 августа, 20.00, «Шериф»
- Голы:
-
0:1 –
45 Ндлову,
0:2 –
86 Мичел,
1:2 –
90, пенальти Бадибанга.
Шериф –
Микулич, Посмак, Раку, Сушич, Виктор, де Нойер (Мугоша, 61), Кристиано, Баяла, Брезовец (Балима, 85), Бадибанга, Домашкан.
Карабах –
Шехич, Аголи, Садыгов, Медведев (Жезничак, 31), Гусейнов, Герье, Гараев, Ришард, Мичел, Мадатов (Исмаилов, 60), Ндлову (Рамазанов, 89).
- Предупреждения:
-
Герье
(28), Мичел
(35), Посмак
(37), Домашкан
(44), Брезовец
(47), Шехич
(57), Аголи
(73), Садыгов
(90).
Первый матч: 0:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Календарь Лиги чемпионов
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское «Динамо» сыграет с «Янг Бойз», ЦСКА – с АЕКом, а «Ницца» встретится с «Аяксом».
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