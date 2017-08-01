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Луческу назначен главным тренером сборной Турции

02.08.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции.

Соглашение с румынским специалистом подписано по системе «2+1».

Прежний главный тренер турецкой команды Фатих Терим ушел в отставку на прошлой неделе после 4 лет работы.

 
 
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции.

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