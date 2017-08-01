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Луческу назначен главным тренером сборной Турции
02.08.2017 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции.
Соглашение с румынским специалистом подписано по системе «2+1».
Прежний главный тренер турецкой команды Фатих Терим ушел в отставку на прошлой неделе после 4 лет работы.
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции.
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