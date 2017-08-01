Человек, ударивший журналиста НТВ в прямом эфире, оказался фанатом ЦСКА

Человек, который сегодня ударил журналиста телеканала НТВ во время прямого включения, оказался фанатом московского ЦСКА. Об этом рассказал известный футбольный болельщик и член движения «Сорок сороков» Василий Степанов.

«Он болельщик ЦСКА, который никогда не служил в российской армии и тем более в ВДВ. Видимо, просто с друзьями отдыхал в парке, и неудачно всё сложилось для него и журналиста. Бытовый конфликт: на месте парня, получившего по лицу, кажется, мог оказаться кто угодно. Это такое мелкое хулиганство. Вообще, он хороший, добрый, рубаха-парень. Но выпивает. Бывает такое, к сожалению, с людьми. Водка губит.

Состоит ли он в коллективе фанатов ЦСКА? Его очень давно исключили из всех организаций официальных как раз из-за этих вот проблем, такого поведения. Так что да, он болельщик ЦСКА, но к ситуации это отношения не имеет. Скорее, наоборот, ребята пытались как-то на него повлиять, но, видимо, было уже невозможно. Надеюсь искренне, что всё образуется у него», — сказал Степанов.