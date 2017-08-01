|
«Судува» вышла в плей-офф Лиги Европы
02.08.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Литовская «Судува» в вышла в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.
В 3-м квалификационном раунде «Судува» по сумме двух матчей оказалась сильнее швейцарского «Сьона» (3:0, 1:1).
Напомним, в 1-м квалификационном раунде «Судува» прошла солигорский «Шахтер».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовская «Судува» в вышла в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии