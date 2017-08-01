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«Судува» вышла в плей-офф Лиги Европы

02.08.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Литовская «Судува» в вышла в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.

В 3-м квалификационном раунде «Судува» по сумме двух матчей оказалась сильнее швейцарского «Сьона» (3:0, 1:1).

Напомним, в 1-м квалификационном раунде «Судува» прошла солигорский «Шахтер».

 
 
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Литовская «Судува» в вышла в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.

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