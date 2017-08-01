Лингле вернулся в минское «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год, с нападающим Чарльзом Лингле.

Впервые в составе «Динамо-Минск» этот форвард сыграл в сезоне 2011/12, затем дважды уходил из клуба.

Всего за «Динамо» Линглеь сыграл 175 матчей, в которых набрал 114 (44+70) очков.

В прошлом сезоне после ухода из минской команды Лингле сперва подписал контракт с финской «Таппарой» (11 матчей, 2+3), а затем с немецким «Айсберен Берлин» (21 матч, включая плей-офф, 5+7).

Еще в 2011 году Шарль принял белорусское гражданство и смог дебютировать за национальную сборную Беларуси на чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2016 году. Играл он под белорусским флагом и на Олимпийской квалификации-2016 в Минске, и на чемпионате мира в Париже в 2017 году. Всего за Беларусь Лингле провел 51 матч, в которых набрал 37 (5+32) очков.