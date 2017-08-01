Яшин и Шикавка покинули «Крумкачы»

«Крумкачы» расстались с защитником Дмитрием Яшиным и полузащитником Евгением Шикавкой. Контракты с футболистами, срок действия которых истекал в ноябре 2018 года, расторгнуты по соглашению сторон.

Евгений Шикавка защищал цвета «Крумкачоў» с лета 2014 года. Является лучшим бомбардиром команды с 26 забитыми мячами в 86 проведенных матчах.

В высшей лиге Шикавка в 41 матче забил 5 мячей.

Российский защитник Дмитрий Яшин провел за «Крумкачы» полтора последних сезона, сыграл 39 матчей, забил 1 мяч, отдал 1 голевую передачу.