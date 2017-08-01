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Яшин и Шикавка покинули «Крумкачы»
02.08.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы» расстались с защитником Дмитрием Яшиным и полузащитником Евгением Шикавкой. Контракты с футболистами, срок действия которых истекал в ноябре 2018 года, расторгнуты по соглашению сторон.
Евгений Шикавка защищал цвета «Крумкачоў» с лета 2014 года. Является лучшим бомбардиром команды с 26 забитыми мячами в 86 проведенных матчах.
В высшей лиге Шикавка в 41 матче забил 5 мячей.
Российский защитник Дмитрий Яшин провел за «Крумкачы» полтора последних сезона, сыграл 39 матчей, забил 1 мяч, отдал 1 голевую передачу.
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«Крумкачы» расстались с защитником Дмитрием Яшиным и полузащитником Евгением Шикавкой.
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