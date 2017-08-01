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БАТЭ – «Славия». На матче присутствуют 12 436 болельщиков
02.08.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ принимает «Славию» из Праги.
На матче присутствуют 12 436 болельщиков.
Напомним, встреча проходит на «Борисов-Арене», которая вмещает 13 121 человек.
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ принимает «Славию» из Праги.
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