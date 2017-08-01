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Александр Ермакович: «Думаю, не хватило нам немного фарта, может мастерства»
02.08.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат противостояния с пражской «Славией» (2:1, первый матч – 0:1)
– Не получилось. Но язык не повернется обвинить кого-то из игроков, отдали все силы.
Думаю, не хватило нам немного фарта, может мастерства. Были реальные моменты заить третий мяч.
- Пропустили на своем поле в конце первого тайма…
– Малейшая потеря концентрации, не сыграли до конца с игроком. «Славия» сильна на стандартах, уделяли внимание
Замена Полякова? Он попросил замену, – сказал Ермакович в эфире канала «Беларусь 5».
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат противостояния с пражской «Славией» (2:1, первый матч – 0:1) – Не получилось.
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