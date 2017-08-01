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БАТЭ сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы
02.08.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).
Борисовчане продолжат выступление в еврокубках и сыграют в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 4 августа в 13.00 по белорусскому времени.
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).
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