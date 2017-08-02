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БАТЭ проиграл три из четырех последних еврокубковых противостояний
02.08.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).
БАТЭ проиграл три из четырех последних еврокубковых противостояний.
Напомним, в прошлом сезоне после прохода финского СИКа (2:0, 2:2) борисовчане уступили «Дандолку» (1:0, 0:3) в Лиге чемпионов, затем проиграл «Астане» (0:2, 2:2) в Лиге Европы.
В нынешнем еврокубковом сезоне команда Ермаковича смогла пройти «Алашкерт» (1:1, 3:1), но уступила пражской «Славии» (0:1, 2:1).
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).
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