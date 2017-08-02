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БАТЭ проиграл три из четырех последних еврокубковых противостояний

02.08.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).

БАТЭ проиграл три из четырех последних еврокубковых противостояний.

Напомним, в прошлом сезоне после прохода финского СИКа (2:0, 2:2) борисовчане уступили «Дандолку» (1:0, 0:3) в Лиге чемпионов, затем проиграл «Астане» (0:2, 2:2) в Лиге Европы.

В нынешнем еврокубковом сезоне команда Ермаковича смогла пройти «Алашкерт» (1:1, 3:1), но уступила пражской «Славии» (0:1, 2:1).

 
 
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).

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