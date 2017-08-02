Виталий Трубило: «Скажу честно, у «Динамо» не очень много шансов на проход АЕКа»

Защитник «Минска» Виталий Трубило считает, что минское «Динамо» не сможет пройти кипрский АЕК.

«Скажу честно, у «Динамо» не очень много шансов на проход АЕКа. Команде Гуренко не удалось забить на выезде.

Может быть, «Динамо» завтра выиграет, но гандикап отыграть не удастся», – сказал Трубило в эфире канала «Беларусь 5».

Напомним, в первом матче АЕК победил 2:0. Ответный матч состоится 3-го августа в 18.00.