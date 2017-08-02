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Виталий Трубило: «Скажу честно, у «Динамо» не очень много шансов на проход АЕКа»
02.08.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Минска» Виталий Трубило считает, что минское «Динамо» не сможет пройти кипрский АЕК.
«Скажу честно, у «Динамо» не очень много шансов на проход АЕКа. Команде Гуренко не удалось забить на выезде.
Может быть, «Динамо» завтра выиграет, но гандикап отыграть не удастся», – сказал Трубило в эфире канала «Беларусь 5».
Напомним, в первом матче АЕК победил 2:0. Ответный матч состоится 3-го августа в 18.00.
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Защитник «Минска» Виталий Трубило считает, что минское «Динамо» не сможет пройти кипрский АЕК.
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