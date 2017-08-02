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Зарплата Пашалича в «Спартаке» составит 2,3 млн евро плюс бонусы

02.08.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны финансовые условия перехода полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак».

Московский клуб заплатил лондонцам за годовую аренду игрока 1 миллиона евро. Зарплата Пашалича составит 2,3 миллиона евро в год плюс 200-300 тысяч евро бонусов.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

 
 
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Стали известны финансовые условия перехода полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак».

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