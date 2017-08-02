Главный тренер «Славии»: «Наша главная ошибка заключалась в том, что мы на своем поле забили только один мяч»

Главный тренер «Славии» Ярослав Шилгавы прокомментировал результат ответного матча с БАТЭ (1:2, первый матч – 1:0).

– Мы очень рады, что нам удалось пройти БАТЭ. Сопернику помогал полный стадион, который гнал их вперед. Нас же поддержали фанаты, добравшиеся в Беларусь. Также хотим отдать должное БАТЭ – очень сильному сопернику. Я очень рад, что мы сумели противостоять команде с таким большим еврокубковым опытом.

Прошу прощения за те ошибки, которые делали наши игроки – они привели к нервозности в течение второго тайма. Тем не менее, я очень рад, что мы прошли дальше. Верю, что этот опыт пригодится нам в четвертом раунде Лиги чемпионов.

- Учитывая ход первого матча, вы ожидали, что БАТЭ сегодня сумеет навязать борьбу?

– Да, ожидали. БАТЭ – очень сильный соперник. Это титулованная команда, которой практически нет равных в Беларуси. Наша главная ошибка заключалась в том, что мы на своем поле забили только один мяч. Борисовчане выглядели очень хорошо, – сказал Шилгавы.

Голы Сигневича и Стасевича, которые не позволили БАТЭ остаться в Лиге чемпионов