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БАТЭ – «Славия». После матча только Иванич и Булят пообщались с журналистами
02.08.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).
Как сообщает журналист Tribuna.com Александр Ивулин, только Мирко Иванич и Юрица Булят пообщались с журналистами после матча. Футболисты дали комментарии клубной пресс-службе.
Щербицкий, Милунович, Драгун, Сигневич, Гвилия и Туоминен от комментариев отказались. Остальные игроки БАТЭ покинули стадион через служебный выход.
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).
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