БАТЭ – «Славия». После матча только Иванич и Булят пообщались с журналистами

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).

Как сообщает журналист Tribuna.com Александр Ивулин, только Мирко Иванич и Юрица Булят пообщались с журналистами после матча. Футболисты дали комментарии клубной пресс-службе.

Щербицкий, Милунович, Драгун, Сигневич, Гвилия и Туоминен от комментариев отказались. Остальные игроки БАТЭ покинули стадион через служебный выход.

Голы Сигневича и Стасевича, которые не позволили БАТЭ остаться в Лиге чемпионов