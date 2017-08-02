﻿ БАТЭ – «Славия». После матча только Иванич и Булят пообщались с журналистами. 21.by
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БАТЭ – «Славия». После матча только Иванич и Булят пообщались с журналистами

02.08.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).

Как сообщает журналист Tribuna.com Александр Ивулин, только Мирко Иванич и Юрица Булят пообщались с журналистами после матча. Футболисты дали комментарии клубной пресс-службе.

Щербицкий, Милунович, Драгун, Сигневич, Гвилия и Туоминен от комментариев отказались. Остальные  игроки БАТЭ покинули стадион через служебный выход.

Голы Сигневича и Стасевича, которые не позволили БАТЭ остаться в Лиге чемпионов

 
 
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ по сумме двух матчей уступил пражской «Славии» (0:1, 2:1).

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