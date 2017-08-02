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Александр Хацкевич: «Надо было выходить на поле и не сохранять счет, а играть в футбол»

02.08.2017 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение «Янг Бойз» (0:2).

«Вообще не понятно, что случилось. Особенно в первом тайме, хотели выходить за счет длинных передач, но вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол сильно повлиял на сегодняшний матч. 

Проиграли все подборы в первом тайме, а во втором хоть и начало что-то получаться, но по такой игре не заслуживали положительного результата. 

Мне тяжело, ребятам тяжело, но нужно держать удар. Все-таки надо было выходить на поле и не сохранять счет, а играть в футбол. Своим футболистам сказал, что мы вместе все и проигрываем, и выигрываем. 

Мы в агрессивности и жажде борьбы уступили «Янг Бойз». Надеюсь, что больше таких матчей больше не будет», – сказал Хацкевич.

 
 
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение «Янг Бойз» (0:2).

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