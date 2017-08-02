ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ, киевское «Динамо», «Аякс», «Русенборг» сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

02.08.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Киевское «Динамо» после поражения «Янг Бойз» (0:2) вылетело в Лигу Европы, где будет играть в раунде плей-офф квалификации. 

На данный момент вместе с киевлянами в этом раунде точно сыграют БАТЭ, «Хафнарфьордур», «Вардар», «Вииторул», «Шериф», «Виктория», АЕК, «Лудогорец», «Аякс», «Партизан», «Русенборг», «Зальцбург», «Легия» и «Брюгге».

Остальные участники определятся завтра, по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, БАТЭ, скорее всего, будет сеянным на данной стадии. Распределение по корзинам состоится по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевское «Динамо» после поражения «Янг Бойз» (0:2) вылетело в Лигу Европы, где будет играть в раунде плей-офф квалификации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Мирко Иванич: «Теперь нам обязательно нужно попадать в группу Лиги Европы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика