БАТЭ, киевское «Динамо», «Аякс», «Русенборг» сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Киевское «Динамо» после поражения «Янг Бойз» (0:2) вылетело в Лигу Европы, где будет играть в раунде плей-офф квалификации.

На данный момент вместе с киевлянами в этом раунде точно сыграют БАТЭ, «Хафнарфьордур», «Вардар», «Вииторул», «Шериф», «Виктория», АЕК, «Лудогорец», «Аякс», «Партизан», «Русенборг», «Зальцбург», «Легия» и «Брюгге».

Остальные участники определятся завтра, по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, БАТЭ, скорее всего, будет сеянным на данной стадии. Распределение по корзинам состоится по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.