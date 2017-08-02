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БАТЭ, киевское «Динамо», «Аякс», «Русенборг» сыграют в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
02.08.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Киевское «Динамо» после поражения «Янг Бойз» (0:2) вылетело в Лигу Европы, где будет играть в раунде плей-офф квалификации.
На данный момент вместе с киевлянами в этом раунде точно сыграют БАТЭ, «Хафнарфьордур», «Вардар», «Вииторул», «Шериф», «Виктория», АЕК, «Лудогорец», «Аякс», «Партизан», «Русенборг», «Зальцбург», «Легия» и «Брюгге».
Остальные участники определятся завтра, по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Напомним, БАТЭ, скорее всего, будет сеянным на данной стадии. Распределение по корзинам состоится по итогам матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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Киевское «Динамо» после поражения «Янг Бойз» (0:2) вылетело в Лигу Европы, где будет играть в раунде плей-офф квалификации.
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