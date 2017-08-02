|
Мирко Иванич: «Теперь нам обязательно нужно попадать в группу Лиги Европы»
02.08.2017 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал результат матча против пражской «Славии» (2:1).
– Мы должны были проходить дальше. У нас было много моментов. Сейчас очень жаль, все расстроены. Теперь нам обязательно нужно попадать в группу Лиги Европы.
- Почему команда так долго не выходила из раздевалки. Там произошел серьезный разговор?
– Нет, просто немного поговорили. Команда расстроена. Сегодня удача была не нашей стороне.
- Только у вас было три голевых момента.
– Не знаю, не получилось сделать то, что хотел… Не хватило удачи.
- Как вам атмосфера на «Борисов-Арене»?
– Она была просто сумасшедшей. Было приятно смотреть на трибуны, слышать их. Спасибо большое болельщикам за этот матч.
- Теперь остается только ждать жеребьевки Лиги Европы?
– Конечно, сейчас настраиваемся только на этот турнир.
- БАТЭ сыграл свой лучший матч в сезоне против «Славии»?
– Думаю, да.
- Вылет БАТЭ из Лиги чемпионов – это катастрофа?
– Не знаю, не знаю, что сказать. Конечно, жаль, но сейчас смотрим только на Лигу Европы.
- Согласны, что в концовке матча команда подсела физически?
– Конечно, мы отдали все силы за эти 90 минут. Каждый выложился на все 100%. Вы видели, что мы атаковали до самого конца.
- Как думаете, не пора ли отменить правило выездного гола?
– Не хочу ничего говорить по этому поводу, – сказал Иванич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал результат матча против пражской «Славии» (2:1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии