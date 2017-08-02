Мирко Иванич: «Теперь нам обязательно нужно попадать в группу Лиги Европы»

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал результат матча против пражской «Славии» (2:1).

– Мы должны были проходить дальше. У нас было много моментов. Сейчас очень жаль, все расстроены. Теперь нам обязательно нужно попадать в группу Лиги Европы.

- Почему команда так долго не выходила из раздевалки. Там произошел серьезный разговор?

– Нет, просто немного поговорили. Команда расстроена. Сегодня удача была не нашей стороне.

- Только у вас было три голевых момента.

– Не знаю, не получилось сделать то, что хотел… Не хватило удачи.

- Как вам атмосфера на «Борисов-Арене»?

– Она была просто сумасшедшей. Было приятно смотреть на трибуны, слышать их. Спасибо большое болельщикам за этот матч.

- Теперь остается только ждать жеребьевки Лиги Европы?

– Конечно, сейчас настраиваемся только на этот турнир.

- БАТЭ сыграл свой лучший матч в сезоне против «Славии»?

– Думаю, да.

- Вылет БАТЭ из Лиги чемпионов – это катастрофа?

– Не знаю, не знаю, что сказать. Конечно, жаль, но сейчас смотрим только на Лигу Европы.

- Согласны, что в концовке матча команда подсела физически?

– Конечно, мы отдали все силы за эти 90 минут. Каждый выложился на все 100%. Вы видели, что мы атаковали до самого конца.

- Как думаете, не пора ли отменить правило выездного гола?

– Не хочу ничего говорить по этому поводу, – сказал Иванич.

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