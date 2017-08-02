Александр Ермакович: «Не испытываем лишнего напряжения, ведь мы в таком клубе находимся, что спокойно воспринимаем такие вещи»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат противостояния с пражской «Славией» (2:1, первый матч – 0:1).

– Не хватило удачи, мастерства, реализации. Честно, жалко, что все было рядом и лишь какие-то сантиметры решили судьбу нашей команды. Хотелось бы поздравить соперника с выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Нам же не остается ничего делать, кроме как настраиваться на четвертый квалификационный раунд Лиги Европы.

- По ходу матча вспоминали игру с Дебреценом, когда в похожей ситуации удалось спастись?

– Да, вспоминал. Мысли были такие. Почему-то казалось, что все будет хорошо. Но чего-то не хватило.

- Как удалось настроить команду на эту игру после неудачной гостевой?

– Уровень турнира не позволяет нам раскисать после такой первой встречи. Да, мы уступили 0:1. Но мы верили и знали, что в Праге не показали свой уровень. Считаю, дома выложились на максимум и сыграли сильнее.

- Насколько вы довольны тем, как игроки выходят на замену?

– Володько хорошо вышел и усилил игру. Других игроков сложно оценивать, особенно Туоминена: до свистка оставалось пять минут и сложно было что-то сделать, ведь был чистый навал. Очень сложно выходить в такую игру. Конечно, хочется усиления. Может где-то стоило сделать раньше замены. Но я не видел, что кто-то откровенно выпадал и надеялся, что дожмем «Славию» этим составом.

- Спадет ли психологическое напряжение перед плей-офф Лиги Европы или, наоборот, усилится?

– Мы не первый год играем в еврокубках, поэтому статус обязывает нас быть в тонусе. Не испытываем лишнего напряжения, ведь мы в таком клубе находимся, что спокойно воспринимаем такие вещи.

- Традиционно считается, что БАТЭ выходит на пик формы в июле и августе. Команда была на пике формы?

– Я не знаю, что такое пик формы. Для команды сезон длится не две недели и даже не месяц. Нужно держать планку на протяжении всей дистанции. Для меня нет понятия пик формы, потому что оно означает, что в начале и конце сезона должны быть ямы, – сказал Ермакович.