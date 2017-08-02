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Фотофакт: Роберт Кубица снова в боксах Renault F1

02.08.2017 23:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг — Sputnik. Польский гонщик Роберт Кубица провел в среду первые тесты за рулем болида Renault 2017 года, заезды прошли в рамках двухдневных тестов "Формулы-1" в Венгрии на трассе Хунгароринг.

Ранее поляк, шесть лет не садившийся за руль болида "Ф-1" после тяжелой аварии, уже дважды тестировал машину Renault, однако она была пятилетней давности. Теперь же французская команда предоставила Кубице современную машину.

Фотофакт: Роберт Кубица снова в боксах Renault F1
© AFP/ FRED DUFOUR
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В рамках тестового дня польский гонщик показал четвертое время, уступив лишь четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю (Ferrari), участнику молодежной программы McLaren Ландо Норрису и еще одному пилоту Ferrari Кими Райкконену. При этом Кубица проехал 142 круга, что соответствует дистанции гонки.

"Машина 2017 года имеет мало общего с теми, на которых я выступал раньше. Требуется какое-то время, чтобы привыкнуть, но мы довольны тем, как все прошло", — цитирует слова гонщика пресс-служба французской "конюшни". Кубица добавил, что чувствует себя в отличной физической форме.

Стоит добавить, что Хунгароринг считается одной из самых тяжелых трасс с точки зрения физической формы, и поляк, преодолев дистанцию гонки, доказал, что его правая рука, которую после аварии в раллийной гонке в 2011 медики собирали буквально по частям, выдержала "формульные" перегрузки.

После первых тестов Кубицы пошли слухи, что поляк может выступить в основном составе Renault уже в следующем году, по другой, также неподтвержденной информации, пилот вернется в команду уже после летнего перерыва. Однако ни Renault F1, ни сам гонщик не дают на эти вопросы конкретных ответов.

Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2011 годы и считался одним из самых быстрых гонщиков, однако дальнейшую его карьеру перечеркнула авария, в которую поляк попал в ходе Ралли Андорра. Кубица перенес множество операций, и речь о возвращении в "Королевские гонки" уже не шла. После восстановления гонщик принимал участие в различных раллийных чемпионатах и одержал ряд побед.

 
Теги: Минск
 
 
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Польский пилот на машине 2017 года показал четвертое время, проехав дистанцию гонки, и отметил, что чувствует себя в отличной физической форме.

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