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Ермакович: какие-то сантиметры решили исход матча со "Славией"
02.08.2017 22:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
БОРИСОВ, 2 авг — Sputnik. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович рассказал, чего не хватило его подопечным для выхода в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.
© Sputnik Александар Джорович
В среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" БАТЭ принимал пражскую "Славию" в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ.
"Не хватило удачи, мастерства, реализации не хватило. Честно, жалко. Было все рядом… Какие-то сантиметры решили судьбу нашей команды", — сказал Ермакович на послематчевой пресс-конференции.
По словам наставника БАТЭ, "желто-синие" до последнего верили в положительный исход встречи.
Специалист поздравил "Славию" с выходом в плей-офф квалификации. "А нам ничего не остается делать, кроме как сосредоточиться на Лиге Европы и попадании в группу", — добавил Ермакович.
Своего соперника по плей-офф ЛЕ борисовчане узнают в пятницу, 4 августа.
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Наставник борисовчан отметил, что сейчас его подопечные сосредоточатся на Лиге Европы.
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