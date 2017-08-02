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Ермакович: какие-то сантиметры решили исход матча со "Славией"

02.08.2017 22:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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БОРИСОВ, 2 авг — Sputnik. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович рассказал, чего не хватило его подопечным для выхода в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов, сообщает Sputnik.

Ермакович: какие-то сантиметры решили исход матча со "Славией"
© Sputnik Александар Джорович
Главный тренер БАТЭ: в матче со "Славией" не хватило фарта

В среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" БАТЭ принимал пражскую "Славию" в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ. Игра завершилась победой хозяев поля (2:1), однако по сумме двух матчей дальше прошла пражская команда.

"Не хватило удачи, мастерства, реализации не хватило. Честно, жалко. Было все рядом… Какие-то сантиметры решили судьбу нашей команды", — сказал Ермакович на послематчевой пресс-конференции.

По словам наставника БАТЭ, "желто-синие" до последнего верили в положительный исход встречи.

Специалист поздравил "Славию" с выходом в плей-офф квалификации. "А нам ничего не остается делать, кроме как сосредоточиться на Лиге Европы и попадании в группу", — добавил Ермакович. 

Своего соперника по плей-офф ЛЕ борисовчане узнают в пятницу, 4 августа. 

Sputnik вел текстовую онлайн-трансляцию матча БАТЭ — "Славия".

 
 
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Наставник борисовчан отметил, что сейчас его подопечные сосредоточатся на Лиге Европы.

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