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Главный тренер БАТЭ: в матче со "Славией" не хватило фарта

02.08.2017 22:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 авг – Sputnik. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович считает, что в матче с чешской "Славией" белорусским футболистам не хватило везения.

Главный тренер БАТЭ: в матче со "Славией" не хватило фарта
© Sputnik / Марина Серебрякова
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Игра в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в среду на "Борисов-Арене" при полных трибунах – на решающий матч действующего чемпиона республики были проданы все билеты.

"Не получилось, но язык не поворачивается обвинить кого-то, отдали все силы. Думаю, что не хватило фарта, может, мастерства", – сказал Ермакович.

Он также заявил, что у БАТЭ был момент во втором тайме, когда можно было довести игру не только до домашней победы, но и выхода в Лигу чемпионов, но игроки клуба не смогли им качественно воспользоваться.

Игра на "Борисов-Арене" завершилась победой борисовского клуба со счетом 2:1, однако по итогам двух встреч в Лигу чемпионов выходит пражский клуб, который сумел забить гол на чужом поле.

 
Теги: Минск
 
 
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Игра на "Борисов-Арене" завершилась победой борисовского клуба со счетом 2:1, однако по итогам двух встреч в Лигу чемпионов выходит пражский клуб, который сумел...

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