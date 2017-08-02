|
Главный тренер БАТЭ: в матче со "Славией" не хватило фарта
02.08.2017 22:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг – Sputnik. Главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович считает, что в матче с чешской "Славией" белорусским футболистам не хватило везения.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Игра в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла в среду на "Борисов-Арене" при полных трибунах – на решающий матч действующего чемпиона республики были проданы все билеты.
"Не получилось, но язык не поворачивается обвинить кого-то, отдали все силы. Думаю, что не хватило фарта, может, мастерства", – сказал Ермакович.
Он также заявил, что у БАТЭ был момент во втором тайме, когда можно было довести игру не только до домашней победы, но и выхода в Лигу чемпионов, но игроки клуба не смогли им качественно воспользоваться.
Игра на "Борисов-Арене"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра на "Борисов-Арене" завершилась победой борисовского клуба со счетом 2:1, однако по итогам двух встреч в Лигу чемпионов выходит пражский клуб, который сумел...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии