МИНСК, 2 авг — Sputnik. Футбольный клуб БАТЭ одержал победу над чешской "Славией" в домашнем матче на "Борисов-Арене" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik Александар Джорович Главный тренер БАТЭ: в матче со "Славией" не хватило фарта

Встреча борисовского и пражского клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ. Sputnik вел текстовую онлайн-трансляцию матча .

Первый тайм подопечные Александра Ермаковича начали резво, забив на пятой минуте — Николай Сигневич головой перебросил мяч через голкипера "Славии". Однако затем, незадолго до перерыва, форвард чехов Милан Шкода сравнял счет.

Начало второго тайма прошло под знаком БАТЭ — гол записал на свой счет Игорь Стасевич. Однако борисовчане в ходе дальнейшей игры не смогли забить еще один мяч, так необходимый для выхода в плей-офф ЛЧ.

Теперь борисовчанам предстоят матчи за выход в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка ЛЕ состоится 4 августа.