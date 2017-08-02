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БАТЭ, выиграв у "Славии", не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
02.08.2017 21:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Футбольный клуб БАТЭ одержал победу над чешской "Славией" в домашнем матче на "Борисов-Арене" в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik Александар Джорович
Встреча борисовского и пражского клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу БАТЭ. Sputnik вел
Первый тайм подопечные Александра Ермаковича начали резво, забив на пятой минуте — Николай Сигневич головой перебросил мяч через голкипера "Славии". Однако затем, незадолго до перерыва, форвард чехов Милан Шкода сравнял счет.
Начало второго тайма прошло под знаком БАТЭ — гол записал на свой счет Игорь Стасевич. Однако борисовчане в ходе дальнейшей игры не смогли забить еще один мяч, так необходимый для выхода в плей-офф ЛЧ.
Теперь борисовчанам предстоят матчи за выход в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка ЛЕ состоится 4 августа.
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Борисовчанам не хватило всего одного забитого мяча для выхода в самый престижный европейский клубный футбольный турнир.
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