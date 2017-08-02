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Неймар прошел медобследование в «ПСЖ»
03.08.2017 00:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Барселоны» Неймар прошел медицинское обследование в
Медицинский осмотр производился в Португалии в присутствии клубного доктора «Пари Сен-Жермен». Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в пятницу.
Ранее сообщалось, что бразилец подпишет с парижанами 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором
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Форвард «Барселоны» Неймар прошел медицинское обследование в «ПСЖ».
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