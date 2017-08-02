В «ПСЖ» уверены, что могут подписать Неймара и Мбаппе, не нарушая правила ФФП

«ПСЖ» собирается осуществить трансфер нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Антеро Энрике считает, что клуб может подписать игрока сборной Франции и нападающего «Барселоны» Неймара в одно трансферное окно, не нарушая правила ФФП.

Для осуществления этих трансферов руководству «ПСЖ» придется продать нескольких футболистов, чтобы УЕФА не мог ввести санкции против парижан.

«Монако» собирается продать Мбаппе не менее чем за 180 миллионов евро.