﻿ Юрица Булят: «Болельщики видели, что каждый из игроков БАТЭ отдавался на сто процентов. Поэтому после матча полный стадион скандировал «молодцы». 21.by
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Юрица Булят: «Болельщики видели, что каждый из игроков БАТЭ отдавался на сто процентов. Поэтому после матча полный стадион скандировал «молодцы»

03.08.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Юрица Булят поделился эмоциями после матча против пражской «Славии» (2:1).

«Очень близок был от нас раунд плей-офф Лиги чемпионов... Мы здорово начали. До поединка разговаривали о том, что необходимо в стартовые 15-20 минут оказывать максимальное давление на соперника, быстро забить. И все пошло по плану. Однако затем игра выравнялась, а в концовке тайма чехи счет сравняли.

Мы понимали: «стандарты» — главное оружие «Славии», у которой немало высокорослых футболистов. И соперники старались постоянно зарабатывать штрафные, угловые. Как видим, эта тактика в одном из эпизодов сработала.

Но мы не сдавались, снова вышли вперед. К сожалению, в дальнейшем организовать жизненно важный третий гол так и не сумели. Вроде и остроту создавали, но не хватало в том числе везения. Вспоминается хороший удар Мирко Иванича перед финальным свистком. Чуть точнее — и радовались бы уже мы.

Хотелось бы сказать огромное спасибо болельщикам! Думаю, они видели, что каждый из игроков БАТЭ отдавался на сто процентов. Поэтому после матча полный стадион скандировал «молодцы». Сделаем все, чтобы доставить своим поклонникам еще много приятных мгновений — и в чемпионате Беларуси, и в Лиге Европы, — сказал Булят.

 
 
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