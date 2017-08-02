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Домрачевой исполнился 31 год

03.08.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня 31 год исполняется известной белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой.

Дарья Домрачева – Герой Беларуси, трёхкратная олимпийская чемпионка 2014 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года. Обладательница большого Хрустального глобуса Кубка мира по биатлону (2014/15), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

 
 
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Сегодня 31 год исполняется известной белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой.

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