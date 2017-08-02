|
Милан Шкода: «Мы проиграли БАТЭ в ответном матче, но прошли дальше. Сделали то, что должны были»
03.08.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Славии» Милан Шкода прокомментировал результат ответного матча с БАТЭ (1:2), который позволил пражской команде пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.
– Здорово, что смогли пройти в раунд плей-офф. Мы проиграли БАТЭ в ответном матче, но прошли дальше, сделали то, что должны были. Теперь наслаждаемся эмоциями.
- «Славия» пропустила оба мяча в начале таймов…
– Первый гол пропустили из-за ошибки. Но я понимал, что если нам удастся забить самим, то БАТЭ придется отличиться еще 2 раза.
Выходили на второй тайм, чтобы не дать сопернику отличиться, но пропустили уже на первой минуте. Все были очень расстроены и понимали, какой сложный второй тайм нам предстоит.
Рад, что мне снова удалось забить. Хорошо, что этот мяч позволил нам пройти дальше.
- Сколько лет жизни вы отдали в те последние секунды матча, когда БАТЭ атаковал?
– Это было просто безумие. Весь второй тайм в нашем исполнении не получился, мы пропустили в самом начале, если бы пропустили еще один мяч, то выбраться было бы не просто. А в конце было очень тяжело, убито много нервных клеток.
- На трибунах был аншлаг, это мешало?
– Хорошая атмосфера, к которой мы привыкли. Это не доставляло каких-то неудобств. Наоборот, играть в такой обстановке было приятно, – сказал Шкода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Славии» Милан Шкода прокомментировал результат ответного матча с БАТЭ (1:2), который позволил пражской команде пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии