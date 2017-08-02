Милан Шкода: «Мы проиграли БАТЭ в ответном матче, но прошли дальше. Сделали то, что должны были»

Нападающий «Славии» Милан Шкода прокомментировал результат ответного матча с БАТЭ (1:2), который позволил пражской команде пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

– Здорово, что смогли пройти в раунд плей-офф. Мы проиграли БАТЭ в ответном матче, но прошли дальше, сделали то, что должны были. Теперь наслаждаемся эмоциями.

- «Славия» пропустила оба мяча в начале таймов…

– Первый гол пропустили из-за ошибки. Но я понимал, что если нам удастся забить самим, то БАТЭ придется отличиться еще 2 раза.

Выходили на второй тайм, чтобы не дать сопернику отличиться, но пропустили уже на первой минуте. Все были очень расстроены и понимали, какой сложный второй тайм нам предстоит.

Рад, что мне снова удалось забить. Хорошо, что этот мяч позволил нам пройти дальше.

- Сколько лет жизни вы отдали в те последние секунды матча, когда БАТЭ атаковал?

– Это было просто безумие. Весь второй тайм в нашем исполнении не получился, мы пропустили в самом начале, если бы пропустили еще один мяч, то выбраться было бы не просто. А в конце было очень тяжело, убито много нервных клеток.

- На трибунах был аншлаг, это мешало?

– Хорошая атмосфера, к которой мы привыкли. Это не доставляло каких-то неудобств. Наоборот, играть в такой обстановке было приятно, – сказал Шкода.

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