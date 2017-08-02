Главный тренер АЕКа: «Мы ожидаем ожесточенного сопротивления со стороны соперника с первой минуты, но хотим выиграть»

Главный тренер кипрского АЕКа Иманоль Идьякес поделился ожиданиями от ответного матча против минского «Динамо» (первый матч – 2:0).

«Мы понимаем, что предстоит очень сложный матч. Но нам терять нечего. Команда готова к игре, и мы хотим пройти в следующий раунд.

Противнику тоже некуда отступать, поэтому нас придется проявить все свои лучшие качества, чтобы выйти в раунд плей-офф. У нас есть преимущество после первой встречи, но это нам ничего не дает. Мы постараемся контролировать ситуацию.

Возможно, в составе будут какие-то изменения, но наша философия не изменится. Мы ожидаем ожесточенного сопротивления со стороны соперника с первой минуты, но хотим выиграть», – сказал Идьякес.

Сергей Гуренко о матче с АЕК: «Отступать нам некуда. В этом плане психологический момент на нашей стороне»