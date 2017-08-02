﻿ Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф ЛЕ достигает 8,9. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф ЛЕ достигает 8,9

03.08.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» примет кипрский АЕК.

Букмекеры считают минчан фаворитами ответного матча, однако уверены в проходе кипрской команды в следующий раунд. Напомним, первый матч завершился поражением «Динамо» – 0:2.

«Марафон» на победу «Динамо» из Минска выставил коэффициент 2.46, на победу АЕКа – 3.125.

Выход в раунд плей-офф минского «Динамо» оценивается коэффициентом 8,9, проход АЕКа – 1,07

William Hill оценил победу минчан коэффициентом 2.3, победу кипрского клуба – 3,1.

Проход «Динамо» – 6,5, проход АЕКа – 1,1.

Матч «Динамо» Минск – АЕК состоится сегодня в 18.00 на стадионе «Трактор».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» примет кипрский АЕК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Главный тренер АЕКа: «Мы ожидаем ожесточенного сопротивления со стороны соперника с первой минуты, но хотим выиграть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика