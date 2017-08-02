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Коэффициент на проход «Динамо» в раунд плей-офф ЛЕ достигает 8,9
03.08.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» примет кипрский АЕК.
Букмекеры считают минчан фаворитами ответного матча, однако уверены в проходе кипрской команды в следующий раунд. Напомним, первый матч завершился поражением «Динамо» – 0:2.
«Марафон» на победу «Динамо» из Минска выставил коэффициент 2.46, на победу АЕКа – 3.125.
Выход в раунд плей-офф минского «Динамо» оценивается коэффициентом 8,9, проход АЕКа – 1,07
William Hill оценил победу минчан коэффициентом 2.3, победу кипрского клуба – 3,1.
Проход «Динамо» – 6,5, проход АЕКа – 1,1.
Матч «Динамо» Минск – АЕК состоится сегодня в 18.00 на стадионе «Трактор».
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В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское «Динамо» примет кипрский АЕК.
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