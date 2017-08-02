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Нелли Ким: «Президент FIG поставил цель превзойти по количеству занимающихся паркуром футбол»
03.08.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вице-президент Международной федерации гимнастики Нелли Ким рассказала о развитии паркура.
— Вы не так давно заняли новую должность в международных гимнастических структурах. По долгу службы вам сегодня приходится больше следить за другими видами спорта, в том числе и художественной гимнастикой?
— Да, еще полностью не успела освоиться в этом амплуа. Сейчас идет своеобразная притирка между членами руководства федерации, учимся работать друг с другом. Но сегодня у меня стало намного меньше технической работы, а больше — дипломатической. Все же спорт—это чистейшая политика. Не верьте тем людям, которые утверждают иначе. Так что хлопот хватает на новом месте. Мне предстоит еще многому научиться.
С другой стороны, следует отметить, что за последние годы в FIG заметно улучшилась финансовая ситуация. Проблем в федерации стало заметно меньше. Это позволяет нам проводить больше соревнований, помогать популяризировать гимнастику в развивающихся странах, поощрять перспективных атлетов, приглашать новые виды спорта в нашу семью.
— Например?
— Сегодня небывалые обороты набирает паркур. Сейчас в федерации ведется активная работа по формированию регламента соревнований, обсуждаются правила. Уже в ноябре планируется проведение первого Кубка мира по паркуру. Президент FIG Моринари Ватанабэ поставил перед собой амбициозную цель превзойти по количеству занимающихся этим видом спорта футбол. Двери нашей федерации открыты и для других дисциплин, близких к гимнастике, – сказал Ким.
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Вице-президент Международной федерации гимнастики Нелли Ким рассказала о развитии паркура.
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