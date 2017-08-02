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БАТЭ будет сеянным при жеребьевке раунда плей-офф Лиги Европы

03.08.2017 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ проиграл в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов пражской «Славии» и выступит в раунде плей-офф Лиги Европы.

При жеребьевке раунда плей-офф борисовчане попадут в корзину сеянных.

БАТЭ будет сеянным при жеребьевке раунда плей-офф Лиги Европы

Отметим, что полный список участников станет известен после ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 4 августа в 14.00 по белорусскому времени.

 
 
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БАТЭ проиграл в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов пражской «Славии» и выступит в раунде плей-офф Лиги Европы.

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