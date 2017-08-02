Неймар прибудет в Париж сегодня вечером, «ПСЖ» официально представит игрока в субботу

Форвард «Барселоны» Неймар, прошедший накануне медосмотр в Порту для «ПСЖ», близок к переходу во французский клуб.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 25-летний бразилец прибудет в Париж сегодня вечером.

«ПСЖ» проведет официальную презентацию Неймара не в пятницу, как сообщалось ранее, а в субботу.

Ранее стало известно, что Неймар подпишет с парижанами 5-летний контракт с зарплатой 575 тысяч евро в неделю после уплаты налогов.

«ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

Кроме того, возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

Неймар решил уйти. Теперь официально