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Леонид Слуцкий: «Я как Гагарин – первый российский тренер в Англии»

03.08.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от стартового матча в чемпионшипе против «Астон Виллы».

«Для меня это крайне интересная пора, очень захватывающая. Каждый день думаю о том, что это серьезное приключение, которого я жду не дождусь. У нас тяжелый старт, но мы готовы.

На мне лежит серьезная ответственность перед клубом, болельщиками и россиянами, которые оказывают мне огромную поддержку. Для них я как Юрий Гагарин! Я первый тренер из России, работающий в английском футболе, и для меня это действительно очень важный момент.

Перед началом сезона я настроен чрезвычайно позитивно. Верю в своих игроков, они верят в мои принципы. Надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов», — сказал Слуцкий.

Матч «Астон Вилла» – «Халл» состоится 5 августа.

 
 
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Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от стартового матча в чемпионшипе против «Астон Виллы».

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