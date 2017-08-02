Нелли Ким: «Диксон выходила к снарядам с очень большой травмой, но сумела проявить характер и с гордостью представила Беларусь на ОИ»

Вице-президент Международной федерации гимнастики Нелли Ким рассказала о сотрудничестве с американскими гимнастками Кайли Диксон и Алаиной Кван.

— Перед Играми в Рио-2016 в белорусскую сборную по спортивной гимнастике были приглашены американки Кайли Диксон и Алаина Кван. Впрочем, результат сотрудничества выдался не столь позитивным, как ожидалось...

— Во-первых, хотелось бы поблагодарить этих девочек за то, что они захотели представить Беларусь на международной арене. Как известно, Америка — страна эмигрантов, и у той же Кайли Диксон, которая выступала на Олимпиаде в Бразилии, имеются корни из Синеокой. Она выходила к снарядам с очень большой травмой, но сумела проявить характер и с гордостью представила Беларусь на главном старте четырехлетия.

Во-вторых, посмотрите, сколько наших тренеров работают на благо развития спортивной гимнастики в других странах. Почему бы и нам немного не помочь в трудную минуту?! Конечно, это очень тяжело. Уровень состязаний вырос просто безумно. Считаю, было бы не очень приятно не видеть представителя сборной Беларуси в протоколе олимпийского турнира по спортивной гимнастике, да и в составе национальной команды на тот момент не было девочек, которые могли бы близко подобраться к результатам Диксон и Кван и отобраться на Игры в Рио.

— Будет ли продолжено сотрудничество со спортсменками?

— Надеюсь, что Кайли Диксон сумеет полностью восстановиться после травмы. Думаю, она сможет выступить за Беларусь на топ-турнирах в следующем году, – сказала Ким.