|
Сугако возглавил дубль «Крумкачоў», Кучук сосредоточится на основной команде
03.08.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 1 августа главным тренером дублирующего состава «Крумкачоў» будет Вадим Сугако, известный по работе с командой лицензии «воронов» 2001 года рождения. Помогать ему будет Александр Евгеньевич Ванюшкин. Первый матч под руководством Сугако дубль проведет завтра, в гостях против дубля «Динамо-Брест».
Алексей Кучук, проработавший с дублерами полтора сезона, с этого момента сосредоточится на работе с основной командой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа главным тренером дублирующего состава «Крумкачоў» будет Вадим Сугако, известный по работе с командой лицензии «воронов» 2001 года рождения.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии