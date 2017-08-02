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Сугако возглавил дубль «Крумкачоў», Кучук сосредоточится на основной команде

03.08.2017 10:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 1 августа главным тренером дублирующего состава «Крумкачоў» будет Вадим Сугако, известный по работе с командой лицензии «воронов» 2001 года рождения. Помогать ему будет Александр Евгеньевич Ванюшкин. Первый матч под руководством Сугако дубль проведет завтра, в гостях против дубля «Динамо-Брест».

Алексей Кучук, проработавший с дублерами полтора сезона, с этого момента сосредоточится на работе с основной командой.

 
Теги: Брест
 
 
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С 1 августа главным тренером дублирующего состава «Крумкачоў» будет Вадим Сугако, известный по работе с командой лицензии «воронов» 2001 года рождения.

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