Сугако возглавил дубль «Крумкачоў», Кучук сосредоточится на основной команде

С 1 августа главным тренером дублирующего состава «Крумкачоў» будет Вадим Сугако, известный по работе с командой лицензии «воронов» 2001 года рождения. Помогать ему будет Александр Евгеньевич Ванюшкин. Первый матч под руководством Сугако дубль проведет завтра, в гостях против дубля «Динамо-Брест».

Алексей Кучук, проработавший с дублерами полтора сезона, с этого момента сосредоточится на работе с основной командой.