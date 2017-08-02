Хоккейные клубы создадут в Барановичах и Пинске

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах и Пинске в ближайшее время создадут профессиональные хоккейные клубы. Об этом сообщил сегодня журналистам министра спорта и туризма Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база. Это решение позволит популяризировать спорт, - подчеркнул Александр Шамко. - Сегодня в стране для хоккея созданы довольно хорошие условия. Надо оптимально использовать весь имеющийся потенциал". Процесс создания двух хоккейных клубов в Брестской области должен быть завершен в следующем году. Предлагается, что новички примут участие в профессиональной лиге с сезона 2018-2019.

Министр спорта и туризма находится сегодня с рабочей поездкой в Брестской области. Он оценил спортивную инфраструктуру Бреста и отметил, что город в начале июля достойно справился с проведением Х Балтийских юношеских игр. "Брест выдержал экзамен на отлично. Это оценка не только Минспорта, но и мнение зарубежных коллег. У нас есть договоренность с председателем облисполкома Анатолием Лисом, чтобы Брест принял серьезный международный турнир. Отрабатываем сейчас эти вопросы с федерациям по видам спорта", - рассказал Александр Шамко.

Также министр обратил внимание, что Брестская область работает над проектом по расширению зоны безвизового въезда. "Это поможет и в спорте, и увеличит туристический потенциал. Подвижки в этом вопросе есть. К концу года планируется принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые, уверен, дадут результаты уже в следующем году", - резюмировал он. Брестский облисполком выступил с инициативой о расширении зоны безвизового въезда для иностранных граждан. В нее помимо Беловежской пущи планируется включить областной центр и примыкающие к нему Брестский, Жабинковский и Каменецкий районы.-0-