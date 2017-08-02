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Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера

03.08.2017 12:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта. Я никогда не думал, что у меня будет такая длинная и невероятно успешная карьера в боксе», – сообщил Кличко через официальный сайт.

41-летний Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он является олимпийским чемпионом 1996 года, был чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), WBA (2011-2015) в тяжелом весе.

29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе «Уэмбли» Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении матч-реванша, который планировался на 11 ноября в Лас-Вегасе (США), но теперь не состоится. 

 

 
 
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко объявил о завершении профессиональной карьеры.

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