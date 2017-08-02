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Александр Шамко: «В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база»

03.08.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министра спорта и туризма Александр Шамко заявил, что в Барановичах и Пинске в ближайшее время создадут профессиональные хоккейные клубы.

«В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база. Это решение позволит популяризировать спорт. Сегодня в стране для хоккея созданы довольно хорошие условия. Надо оптимально использовать весь имеющийся потенциал», — сказал Шамко.

Процесс создания двух хоккейных клубов в Брестской области должен быть завершен в следующем году. Предлагается, что новички примут участие в профессиональной лиге с сезона 2018-2019.

Александр Лукашенко: «Почему в Барановичах или Пружанах, где мы построили хорошие арены и можно хорошо тренироваться, нет этой вертикали – от детишек до команды?»

 
 
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Министра спорта и туризма Александр Шамко заявил, что в Барановичах и Пинске в ближайшее время создадут профессиональные хоккейные клубы.

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