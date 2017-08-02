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Александр Шамко: «В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база»
03.08.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министра спорта и туризма Александр Шамко заявил, что в Барановичах и Пинске в ближайшее время создадут профессиональные хоккейные клубы.
«В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база. Это решение позволит популяризировать спорт. Сегодня в стране для хоккея созданы довольно хорошие условия. Надо оптимально использовать весь имеющийся потенциал», — сказал Шамко.
Процесс создания двух хоккейных клубов в Брестской области должен быть завершен в следующем году. Предлагается, что новички примут участие в профессиональной лиге с сезона 2018-2019.
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Александр Шамко: «В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база»
Министра спорта и туризма Александр Шамко заявил, что в Барановичах и Пинске в ближайшее время создадут профессиональные хоккейные клубы.
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