Александр Шамко: «В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база»

Министра спорта и туризма Александр Шамко заявил, что в Барановичах и Пинске в ближайшее время создадут профессиональные хоккейные клубы.

«В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база. Это решение позволит популяризировать спорт. Сегодня в стране для хоккея созданы довольно хорошие условия. Надо оптимально использовать весь имеющийся потенциал», — сказал Шамко.

Процесс создания двух хоккейных клубов в Брестской области должен быть завершен в следующем году. Предлагается, что новички примут участие в профессиональной лиге с сезона 2018-2019.

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