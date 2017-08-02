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Кличко больше не боксирует

03.08.2017 13:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Украинский боксер в тяжелом весе Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру спортсмена, сообщает Sputnik.

Кличко больше не боксирует
© AFP/ Ben STANSALL
Глава UFC: бой Джошуа против Кличко воскресил бокс

В четверг СМИ сообщили, что экс-чемпион мира принял решение отказаться от реванша с британцем Энтони Джошуа, которому проиграл в конце апреля техническим нокаутом в Лондоне. Затем последовала информация, что украинец и вовсе уходит с ринга.

"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. И я не исключение из правил, сейчас пришла моя очередь сделать это", — сказал Кличко в видеообращении, размещенном на его странице в YouTube.

Бывший боксер заметил, что уходит из спорта "с некоторым волнением". Но к жизни после бокса, по словам Кличко, он абсолютно готов.

Он выразил надежду, что его будущая профессия будет такой же успешной, как и предыдущая. "Вместо того, чтобы сказать вам "спасибо, ребята, и до свидания", я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе со мной и с брендом "Кличко". Вместе мы креативнее продуктивнее и созидательнее во всех отношениях", — добавил он.

41-летний Кличко рассказал, что выбор, сделанный 27 лет назад, стал его жизнью. Бокс, обратил внимание бывший чемпион, открыл ему глаза на мир. "Я выучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я стал мотиватором, отельером, тренером, менеджером, промоутером, финансистом. Стал таким человеком, которым стремился быть", — подчеркнул Кличко.

Спортсмен заявил, что сумел добиться многого благодаря всемирной популярности спорта, своего таланта в нем и преданным фанатам.

Старший брат Владимира Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook: "Володя принял решение. Он переворачивает страницу. И пишет новую историю". К слову, Кличко-старший повесил перчатки на гвоздь в декабре 2013 года. А в декабре прошлого года ему было присвоено звание вечного чемпиона мира в тяжелом весе.  

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (четыре — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг. На протяжении карьеры он владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. 

 
Теги: Минск
 
 
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Кличко-старший, комментируя решение своего брата, сказал, что тот переворачивает страницу и пишет новую историю.

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