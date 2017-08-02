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Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»

03.08.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.

Как сообщает As, представители парижского клуба и игрок прибыли в офис Ла Лиги, чтобы завершить сделку на 222 миллиона евро, но организация не зарегистрировала трансфер.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявлял, что трансфер может не состояться из-за правил финансового фэйр-плей.

Вчера сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» согласовали условия 5-летнего контракта с зарплатой в 575 тысяч евро в неделю.

Неймар решил уйти. Теперь официально

 
 
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Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.

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