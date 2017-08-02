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Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»
03.08.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.
Как сообщает As, представители парижского клуба и игрок прибыли в офис Ла Лиги, чтобы завершить сделку на 222 миллиона евро, но организация не зарегистрировала трансфер.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявлял, что трансфер может не состояться из-за правил финансового фэйр-плей.
Вчера сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» согласовали условия 5-летнего контракта с зарплатой в 575 тысяч евро в неделю.
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Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.
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