Ла Лига не приняла деньги за трансфер Неймара в «ПСЖ»

Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может сорваться.

Как сообщает As, представители парижского клуба и игрок прибыли в офис Ла Лиги, чтобы завершить сделку на 222 миллиона евро, но организация не зарегистрировала трансфер.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ранее заявлял, что трансфер может не состояться из-за правил финансового фэйр-плей.

Вчера сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» согласовали условия 5-летнего контракта с зарплатой в 575 тысяч евро в неделю.

Неймар решил уйти. Теперь официально