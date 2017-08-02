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Горди Дуайер: «Рады возвращению Лингле. Он будет полезен нам в предстоящем сезон»
03.08.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о возвращении в команду Чарльза Лингле.
«Мы рады, что Чарльз возвращается в нашу команду, также, как и сам нападающий, полагаю, рад вернуться. Он успешно играл за «Динамо» в прошлых сезонах, он квалифицированный игрок и достойный человек. Он обладает лидерскими качествами, и как опытный игрок может помочь прогрессу нашей молодежи.
Прошлый сезон был для него не слишком удачен, он сменил несколько команд… В любом случае, мы рады вновь видеть его в «Динамо». Возможно, его роль в команде как-то изменится, но, учитывая его опыт, мастерство и личные качества, уверены, что он будет полезен нам в предстоящем сезон», – сказал Дуайер.
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о возвращении в команду Чарльза Лингле.
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