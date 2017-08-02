Горди Дуайер: «Рады возвращению Лингле. Он будет полезен нам в предстоящем сезон»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о возвращении в команду Чарльза Лингле.

«Мы рады, что Чарльз возвращается в нашу команду, также, как и сам нападающий, полагаю, рад вернуться. Он успешно играл за «Динамо» в прошлых сезонах, он квалифицированный игрок и достойный человек. Он обладает лидерскими качествами, и как опытный игрок может помочь прогрессу нашей молодежи.

Прошлый сезон был для него не слишком удачен, он сменил несколько команд… В любом случае, мы рады вновь видеть его в «Динамо». Возможно, его роль в команде как-то изменится, но, учитывая его опыт, мастерство и личные качества, уверены, что он будет полезен нам в предстоящем сезон», – сказал Дуайер.