БАТЭ второй год подряд пролетает мимо Лиги чемпионов

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik.

Накануне вечером на "Борисов-Арене" состоялся ответный поединок третьего отборочного раунда ЛЧ — БАТЭ принимал пражскую "Славию". Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1 . Голами в составе победителей отметились Николай Сигневич и Игорь Стасевич. У гостей отличился Милан Шкода.

Однако несмотря на домашнюю победу, в плей-офф квалификации прошла команда из Праги. Напомним, первая игра неделю назад в столице Чехии завершилась победой "Славии" (1:0). Благодаря голу на выезде чехи обеспечили себе место в следующем круге квалификации.

Год назад в третьем раунде квалификации БАТЭ проиграл ирландскому "Дандолку" (по сумме двух встреч — 3:1) . Тогда главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович, комментируя вылет из турнира, сказал, что подобное не могло присниться и в кошмарном сне . БАТЭ продолжил борьбу в еврокубках, но уже в Лиге Европы. В плей-офф квалификации второго по значимости турнира борисовчане проиграли "Астане" из Казахстана (счет 0:4 по сумме двух встреч) .

Борисовский клуб пять раз играл в группой стадии Лиги чемпионов (2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16), но ни разу не ему не удавалось выйти из группы. В Лиге Европы "желто-синие" дважды играли в группе (2009/10, 2010/11), а в сезонах 2010/11, 2012/13 — в 1/16 финала.