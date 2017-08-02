ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ второй год подряд пролетает мимо Лиги чемпионов

03.08.2017 14:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik.

БАТЭ второй год подряд пролетает мимо Лиги чемпионов
© Sputnik / Марина Серебрякова
Ермакович: какие-то сантиметры решили исход матча со "Славией"

Накануне вечером на "Борисов-Арене" состоялся ответный поединок третьего отборочного раунда ЛЧ — БАТЭ принимал пражскую "Славию". Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Николай Сигневич и Игорь Стасевич. У гостей отличился Милан Шкода.

Однако несмотря на домашнюю победу, в плей-офф квалификации прошла команда из Праги. Напомним, первая игра неделю назад в столице Чехии завершилась победой "Славии" (1:0). Благодаря голу на выезде чехи обеспечили себе место в следующем круге квалификации.

Год назад в третьем раунде квалификации БАТЭ проиграл ирландскому "Дандолку" (по сумме двух встреч — 3:1). Тогда главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович, комментируя вылет из турнира, сказал, что подобное не могло присниться и в кошмарном сне. БАТЭ продолжил борьбу в еврокубках, но уже в Лиге Европы. В плей-офф квалификации второго по значимости турнира борисовчане проиграли "Астане" из Казахстана (счет 0:4 по сумме двух встреч).

Борисовский клуб пять раз играл в группой стадии Лиги чемпионов (2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16), но ни разу не ему не удавалось выйти из группы. В Лиге Европы "желто-синие" дважды играли в группе (2009/10, 2010/11), а в сезонах 2010/11, 2012/13 — в 1/16 финала. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik. ...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кличко записал видеообращение о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика