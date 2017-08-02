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БАТЭ второй год подряд пролетает мимо Лиги чемпионов
03.08.2017 14:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Накануне вечером на "Борисов-Арене" состоялся ответный поединок третьего отборочного раунда ЛЧ — БАТЭ принимал пражскую "Славию".
Однако несмотря на домашнюю победу, в плей-офф квалификации прошла команда из Праги. Напомним, первая игра неделю назад в столице Чехии завершилась победой "Славии" (1:0). Благодаря голу на выезде чехи обеспечили себе место в следующем круге квалификации.
Год назад в третьем раунде квалификации
Борисовский клуб пять раз играл в группой стадии Лиги чемпионов (2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16), но ни разу не ему не удавалось выйти из группы. В Лиге Европы "желто-синие" дважды играли в группе (2009/10, 2010/11), а в сезонах 2010/11, 2012/13 — в 1/16 финала.
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МИНСК, 3 авг — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов после третьего квалификационного раунда, сообщает Sputnik. ...
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