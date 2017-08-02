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Вашингтон (WTA). Второй круг. Соболенко сыграет с Лисицки, Халеп сыграет с Дуке-Марино, Бушар – с Петкович

03.08.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова обыграла Монику Пуиг.

Citi Open

Вашингтон, США

31 июля – 6 августа 2017

International

Призовой фонд – 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Арина Соболенко (Беларусь)  Сабин Лисицки (Германия)
Дата проведения
3 августа, 23.30
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Мариана Дуке-Марино (Колумбия)
Дата проведения
3 августа, 18.50
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
6:26:4
Дата проведения
3 августа, 01.45
Онлайн матча

 

Осиан Доден (Франция)  Сара Эррани (Италия)
3:67:56:1
Дата проведения
2 августа, 23.25
Онлайн матча

 

Моника Никулеску (Румыния)  Патриция Мария Циг (Румыния)
Дата проведения
3 августа, 19.00
Онлайн матча

 

Юлия Гергес (Германия)  Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
3:66:37:6
Дата проведения
3 августа, 01.20
Онлайн матча

 

Эжени Бушар (Канада)  Андреа Петкович (Германия)
Дата проведения
3 августа, 19.00
Онлайн матча

 

Бьянка Андрееску (Канада)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
3 августа, 20.30
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова обыграла Монику Пуиг.

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