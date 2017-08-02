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Вашингтон (WTA). Второй круг. Соболенко сыграет с Лисицки, Халеп сыграет с Дуке-Марино, Бушар – с Петкович
03.08.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова обыграла Монику Пуиг.
Citi Open
Вашингтон, США
31 июля – 6 августа 2017
International
Призовой фонд – 250 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
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Вашингтон (WTA). Второй круг. Соболенко сыграет с Лисицки, Халеп сыграет с Дуке-Марино, Бушар – с Петкович
Во втором круге турнира в Вашингтоне Екатерина Макарова обыграла Монику Пуиг.
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