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«Динамо» – АЕК. Игнатович, Хлебас, Хващинский и Сарока сыграют с первых минут

03.08.2017 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы минского «Динамо» и АЕК на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Динамо: Игнатович, Кузьменок, Галович, Остроух, Быков, Сарока, Карпович, Хлебас, Нойок, Хващинский, Лекович.

Запасные: Климович, Швецов, Капленко, Николич, Сачивко, Бегунов, Лукич.

АЕК: Хуан Пабло, Антониадес, Труйольс, Мойсов, Катала, Хорхе, Тете, Тричковски, Хевел, Лабан, Флориан.

Запасные: Гиоргаллидес, Акоран, Томас, Болевич, Касес, Мурильо, Митидис.

Матч начнется в 18.000 на стадионе «Трактор».

 
 
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Стали известны составы минского «Динамо» и АЕК на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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