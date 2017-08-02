«Цмокі-Мінск» подписали шведского форварда Чераповича

«Цмокі-Мінск» объявили о достижении соглашения с легким форвардом Кристофером Чераповичем (1991, 201).

Контракт со шведско-американским баскетболистом рассчитан на один год.

С 2010-го по 2014-й Крис Черапович выступал в NCAA за команду колледжа Дэвидсон, набирая в заключительном сезоне 8.8 очка и 4.3 подбора в среднем за 25 минут на площадке. Форвард не был выбран на драфте НБА-2014 и решил начать профессиональную карьеру в Европе.

Первым клубом для Чераповича стал шведский «Сёдертелье Кингз». В нем Крис провел два сезона – с 2014-го по 2016-й, дважды при этом становясь чемпионом страны.

Сезон 2016/17 новичок «Драконов» начинал в польском «Кросно», где в 20 матчах набирал 17.7 очка и 6.9 подбора, атакуя с дальней дистанции с точностью в 49%. В феврале 2017-го Черапович принял решение перейти в испанскую «Андорру». В чемпионате Испании он сыграл 13 матчей, помогая команде 5.3 очками и 2.5 подборами.

В 24 года Кристофер Черапович дебютировал в составе сборной Швеции в квалификациии на чемпионат Европы-2017. Форвард принял участие во всех четырех матчах против России и Боснии и Герцеговины, набирая в среднем 8.8 очка и 4.3 подбора за 24 минуты на площадке. К сожалению, сборная Швеции не пробилась на Евробаскет.

Карьера:

2010-14 – Колледж Дэвидсон, NCAA

2014-16 – Сёдертелье Кингз, Швеция

2016-17 – Кросно, Польша

2017 – Андорра, Испания

Достижения: двукратный чемпион Швеции (2015, 16)