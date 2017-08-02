Станислав Соловьев: «Цилинская довела ситуацию до того, что спортсмены пьют, велоспорт загубили на корню»

Известный российский тренер Станислав Соловьев, покинувший сборную Беларуси в 2013 году, рассказал в интервью корреспонденту «Прессбола» Константину Лобандиевскому о том, что новый председатель федерации велоспорта, а вместе с тем и его бывшая подопечная Наталья Цилинская выступает против его возвращения.

– Порядка нет в белорусском велоспорте. Цилинская не имеет опыта руководства и довела состояние команды до того, что люди пьют. Как руководитель она очень слабая. Я работал здесь 12 лет. У меня было десять медалей чемпионата мира. При мне на Олимпиаде в Лондоне выступали шесть спортсменов, а в Рио лишь Шаракова, занявшая одно из последних мест. Результаты упали до такого уровня, что даже намека нет на завоевание наград в олимпийских видах. Велоспорт загубили на корню, тренерами работают неграмотные люди.

– Если в 2013 году вы ушли из-за того, что, как вы сами сказали, определенные силы не дали работать, почему сейчас все должно быть иначе?

– Потому что многие увидели, какие некрасивые истории происходят в белорусском велоспорте. Результаты падают, гонщики на соревнованиях напиваются, в июле шоссейную команду «Минск» сняли в полном составе с гонки в Китае за то, что машина сопровождения подвозила сразу четверых спортсменов. Это же ЧП! И эти случаи не единичны, а вырисовываются в неприглядную систему. Какой-то стратегии, дисциплины, порядка – ничего нет. И не ожидается при таком руководстве.

– Тем не менее сейчас президент федерации – Наталья Цилинская. Вы с ней обговаривали возможность работы?

– Она выступает против меня. Как я могу с ней разговаривать? Не знаю, в чем причина такого отношения. Цилинская хотела руководить. Однако мною руководить было трудно. Наверное, поэтому и понадобилось меня убрать, – сказал Соловьев.