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Французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила Ла Лигу соблюдать правила ФИФА

03.08.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французская Лига профессионального футбола (ЛФП) отреагировала на решение испанской Ла Лиги не принимать от «ПСЖ» отступные за нападающего «Барселоны» Неймара.

«ЛФП удивлена отказом Ла Лиги принять выплату отступных за Неймара и не понимает этого отказа. ЛФП просит Ла Лигу соблюдать правила ФИФА. ЛФП поддерживает «ПСЖ» и желает, чтобы Неймар играл в лиге 1.

Юридические службы ЛФП готовы поддержать «ПСЖ» и находятся в распоряжении клуба с той целью, чтобы контракт Неймара был утвержден как можно скорее», – сказано в заявлении.

Ла Лига отказалась принимать 222 млн евро за переход Неймара

 
 
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Французская Лига профессионального футбола (ЛФП) отреагировала на решение испанской Ла Лиги не принимать от «ПСЖ» отступные за нападающего «Барселоны» Неймара.

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