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Французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила Ла Лигу соблюдать правила ФИФА
03.08.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Французская Лига профессионального футбола (ЛФП) отреагировала на решение испанской Ла Лиги не принимать от «ПСЖ» отступные за нападающего «Барселоны» Неймара.
«ЛФП удивлена отказом Ла Лиги принять выплату отступных за Неймара и не понимает этого отказа. ЛФП просит Ла Лигу соблюдать правила ФИФА. ЛФП поддерживает «ПСЖ» и желает, чтобы Неймар играл в лиге 1.
Юридические службы ЛФП готовы поддержать «ПСЖ» и находятся в распоряжении клуба с той целью, чтобы контракт Неймара был утвержден как можно скорее», – сказано в заявлении.
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Французская Лига профессионального футбола (ЛФП) отреагировала на решение испанской Ла Лиги не принимать от «ПСЖ» отступные за нападающего «Барселоны» Неймара.
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